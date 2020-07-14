Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, очаровала неземной красотой

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала видео, на котором позировала перед камерой в весьма пикантном платье, передает Politeka.net. 15-летняя дочка знаменитых родителей надела сарафан, под который не стала надевать белье. Уже сейчас видно, что девушка будет невероятно красивой. Фигурой она пошла в мать, а чертами лица – в отца.

«Голубые глаза», - подписала видео красотка.

За час ее видео посмотрели более 17 тысяч раз. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

«Красивая, очень сладкая», «Самая красивая девушка», «Ты всегда очень милая», «Выросла девочка», «Теперь вы не имеете себе равных», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Дева Кассель показала себя с подружкой в полный рост. Девушка была одета в короткие шортики, специально оголив свои стройные ножки. Стоит отметить, что Дева достаточно высокого роста, поэтому в будущем она легко сможет стать моделью. Впрочем, уже и сейчас красотка сотрудничает со многими мировыми брендами. И заслуга тут не только родителей. Необычная внешность, шикарные волосы и идеальная фигура играют свое дело.

Напомним, что 15-летняя дочь Моники Белуччи затмила красотой известных моделей: "Божественна".

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