Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, поразила фигурой в бикини

Как передает Politeka.net, серия фотографий с пляжа появилась на фан-аккаунте девушки. На фото была запечатлена юная Дева, которая отдыхала на пляже. Она была одета в миниатюрный купальник, который подчеркнул ее округлившуюся фигуру. Волосы красотки были мокрые, она позировала для фото в разных позах.

«Русалка», - подписали авторы канала фото.

Под фото фанаты подрастающей звезды оставили массу восторженных комментариев. Многие сравнивают Деву с ее матерью, которая до сих пор считается одной из самых красивых женщин мира. Стоит отметить, что Дева тоже растет невероятно красивой девушкой.

«Красота», «Итальянская красота и французский класс», «Красивая как мама», «После заплыва устройте гонку на моторной лодке!», «Она унаследовала всю красоту и чувственность своей матери!», «В тебе собрана вся красота», «Красиво, но стиль и класс мамы действительно другой и повыше», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Деву Кассель заметили на съемках вместе с мамой и отцом. Красотка была в нежном коротком платье, которое подчеркнуло ее юную фигуру. Волосы Девы были распущены.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

А еще Politeka сообщала, что Дева Кассель томно изогнулась, показав себя во всей красе: «Молодая Моника».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».