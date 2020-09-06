Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала засмагле тіло в стильному боді з леопардовим принтом

Цього разу знаменита молода красуня підкорила видом в тонкому, ледь не прозорому боді з трендовим принтом цього року. Як амбасадор одного модного бренду білизни і піжам, дівчина постійно бере участь в зйомках і блищить видом в самих різних тематичних локаціях на фотосесіях.

Ебі привернула увагу фанатів завдяки пишним формам, ефектному вигляду і засмаглому тілу в цілому. На одному з стильних фото вона позувала, просто розпустивши довгі і рівні локони за спину і нагнувшись вперед. Вип'ятивши свої сідниці, дівчина виглядала вельми привабливо, що відразу відзначили шанувальники Ретчфорд:

"Дуже шикарна🔥", «розкіш та й тільки😋 😋», «солодка і ідеальна💋 😚», «мені дійсно подобаються твої довгі довгі гарне волосся на цій фотографії», «ти нещадна», «я бачу тебе уві сні, ангел ранку", " недолік уваги робить жінку нервовою турбота ж перетворює її в ласкаву кішку 🐆. Загалом кожна людина отримує по заслугах", " ти бачиш нереальну красу на цьому фото " чому вона закрила розділ коментарів до всіх своїх постів в білизні??", "ідеальне положення дитинко", " ідеальна позиція 😋», - пишуть фанати.

Ми також писали, що струнка модель прославилася завдяки незвичайній зовнішності. Викладаючи фото в Instagram, дівчина привертає увагу фанатів до себе з кожним разом все більше. Цього разу апетитна Ебі повеселилася перед дзеркалом в кислотно-помаранчевому костюмі.

Дівчина підкреслила груди незвичайним топом з вирізом прям на своїх формах, а сідниці обтягнула лосинами з високою посадкою. При цьому більш зухвалого і незвичайного вигляду Ебі надали ідеально рівні чорні локони. Як правило, дівчина їх робить кучерявими і укладає в зачіски. Завершують образ Ретчфорд макіяж і акуратний манікюр.

Ось як реагують фанати:

"Моя любов, я хотів би бути кроликом, щоб з'їсти тебе шматочками і безліччю поцілунків😘", " Très Belle😊 😍 😍"» " Невже це реально Топ? Я маю на увазі, що це відмінно підходить для інста💦 🔥 😍», «вау, мій улюблений колір !! 👍 ", "Апельсин тобі дійсно йде!».

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