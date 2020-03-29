Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая прославилась своими пышными формами практически на весь мир, предстала в новом соблазнительном наряде

Красотка продемонстрировала фигуру в костюме, который обтянул ее шикарные формы, пишет Politeka.net. Видео в этом наряде звезда опубликовала в Сториз.

Топ едва прикрывал пышную грудь знаменитости. Хоть он и был с длинными рукавами, все-таки он имел совсем короткую длину и огромный вырез в области груди. Прелести модели едва не вываливались из столь откровенного декольте, просто: "Ого, не оторваться!".

Также на Рэтчфорд красовались обтягивающие штаны, которые подчеркнули ее немаленькую пятую точку.

Завершили ее образ черные сапожки и большие круглые серьги.

Фирменный макияж звезды был сделан с акцентом на пухлые губы, также на лице выделялись пышные ресница Рэтчфорд.

Красотка играла перед камерой, демонстрируя изгибы. Она делала селфи в зеркало, а также подносила камеру к лицу и даже легла на пол.

Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в прозрачном белье на постели.

Сквозь верх проглядывались самые интимные места. Рэтчфорд натянула лямки малюсеньких трусиков выше бедер.

Звезда провела камерой от лица к туловищу и посветила идеальными формами. В частности, нельзя не заметить пышную грудь, тонкую талию, упругий пресс и красивые бедра. Также звезда посветила стройными ножками.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала сидя в ванной без белья. Звезда прикрыла наиболее пикантные места рукой.

«Леди в воде», - коротко говорится в сообщении.

Фото произвело настоящий фурор среди ее поклонников. Пользователи сети восхитились формами модели, написав ей массу комплиментов:

«Космос!», «красотка», «правильно, дело к ночи», «бомбезная фигура».

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.