Німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, котра прославилася виконанням головної ролі в рейтинговому проекті "Величне століття", вразила "породистою" красою

37-річна зірка, яка вже в січні наступного року стане мамою вдруге, опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото, показавши всю розкіш простоти, передає Politeka.net.

На знімку немає химерних елементів декору і яскравого вбрання. Актриса позує на однотонному тлі, стоячи боком до камери, в чорній сукні, яка підкреслює красиві плечі зірки, і декорована на талії блискавкою.

Її волосся зібране в недбалий хвіст і майорить. Швидше за все, ефект вітру на зйомках отримали, використавши вентилятор.

В образі відсутні аксесуари, а макіяж дуже стриманий, практично непомітний. Візажисти тільки підкреслили очі актриси, відтінивши їх.

Менше ніж за годину знімок зібрав понад 110 тисяч лайків.

Раніше ми писали про те, що актриса знаходиться на п'ятому місяці вагітності і вже зізналася шанувальникам, що чекає дівчинку.

Старшу дівчинку Мар'єм народила від турецького бізнесмена Джана Атеша. Пара була заручена, але за кілька місяців до появи дочки розлучилася. Зірка переїхала до Німеччини і потім зізналася, що виховує Лару сама, не отримуючи від її батька фінансової допомоги.

Хто є батьком другої дитини – невідомо. Зірка лише зізналася в одному з інтерв'ю, мовляв, її новий коханий – американець, який проживає в Берліні. Обоє познайомилися в Німеччині.

Нагадаємо, що роздягнена Узерлі з "Величного століття" прикрилася квітами, змусивши почервоніти всіх: "Мрія султана".

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