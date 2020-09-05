Зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук знову похвалилася вокальним талантом

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала відео, в якому під фонограму "виконує" свою пісню "Діалектика", передає Politeka.net.

На записі красуня в довгому чорному сарафані на бретелях танцює під свою пісню разом з двома дівчатами. Найімовірніше, це її підтанцьовка, оскільки всі рухи артистки і дівчат – відпрацьовані і синхронні.

Сама Марта спочатку ніби тримає біля обличчя невидимий мікрофон, а потім хтось дав їй в руки пляшку з-під лаку для волосся, яка і замінила їй мікрофон.

Всі три красуні на відео - в прекрасному настрої.

Користувачі позитивно сприйняли публікацію, засипавши Марту компліментами.

««Сама себе не підведи!!!!!» - золоті слова і правильний посил для всіх люблячих людей ♥ ️ ♥ ️🙏🏻😇😘!!!», - написала одна з прихильниць.

Як відомо, в березні Адамчук, яка є півфіналісткою проекту "Голос Країни"і учасницею "Клубу благородних співачок", представила авторський проект MORA.

За її словами, вона вибрала такий псевдонім тому, що він "співзвучний з ім'ям Марта", але в той час як Марта – це вже проявлена частина, то MORA – внутрішня і ще не розкрита суть. За словами співачки, MORA – це також збірний образ всіх сучасних жінок.

Пісня "Діалектика" виконується відразу двома мовами, українською та російською.

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На фото красуня позувала в шикарній вечірній сукні. Вона позвернулася спиною, показуючи відкриту частину тіла. Як можна помітити, зірка не дуже любить носити нижню білизну, зате зібрала волосся в хвіст, щоб не заважало.

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