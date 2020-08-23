Утро – это каждый раз новая жизнь

Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук с самого утра зарядила своих подписчиков позитивом

На странице в социальной сети Инстаграм темноволосая красотка поделилась интересным снимком, передает Politeka.net.

На фотографии артистка позирует в огромных солнцезащитных очках каплеобразной формы, которые скрывают половину ее лица, черной майке и наушниках. При этом волосы звезда собрала в хвост, демонстрируя красивый высокий лоб. Она улыбается и выглядит по-настоящему умиротворенной и расслабленной.

«Утра - это недооцененная нами, но бесценная возможность проживать магию начала чего-то нового. Ежедневно, будто впервые 🤍», – подписала снимок Адамчук.

Уже в первые несколько минут количество лайков под кадром перевалило за 150, и эта цифра стремительно растет.

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии Дня Независимости Украины Марта поделилась снимком, на котором позировала в повязанном на голову платке, а также рассказала о том, что значил этот головной убор в культуре украинцев.

«Википедия пишет, что платок в Украине означал то ли статус женщины, то ли ее достаток... А для меня, например, - это воспоминание о детстве и мою бабушку. Надевая платок, кстати, я очень похожа на нее). Я обожаю украинские традиции. Моя страна, лично для меня, состоит из них. Спасибо тем людям, которые помогают сохранить, умножают и ценят наши традиции. С наступающими праздниками всех вас», – написала она.

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