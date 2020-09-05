Звезда «Женского квартала» Марта Адамчук снова похвасталась вокальным талантом
На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала видео, в котором под фонограмму "исполняет" свою песню «Диалектика», передает Politeka.net.
На записи красотка в длинном черном сарафане на бретелях танцует под свою песню вместе с двумя девушками. Скорее всего, это ее подтанцовка, поскольку все движения артистки и девушек – отработаны и синхронны.
Сама Марта сначала будто держит у лица невидимый микрофон, а затем кто-то дал ей в руки бутылку из-под лака для волос, которая и заменила ей микрофон.
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Все три красавицы на видео – в прекрасном расположении духа.
Пользователи позитивно восприняли публикацию, засыпав Марту комплиментами.
««Сама себя не подведи!!!!!» - золотые слова и правильный посыл для все любящих людей ♥️♥️🙏🏻😇😘!!!!», – написала одна из поклонниц.
Как известно, в марте Адамчук, которая является полуфиналисткой проекта «Голос Країни» и участницей «Клуба благородных певиц», представила авторский проект MORA.
По ее словам, она выбрала такой псевдоним потому, что он «созвучен с именем Марта», но в то время как Марта – это уже проявленная часть, то MORA – внутренняя и еще не раскрытая суть. По словам певицы, MORA – это также собирательный образ всех современных женщин.
Песня «Диалектика» исполняется сразу на двух языках, украинском и русском.
Ранее мы писали о том, что Марта показала себя в необычном наряде.
На фото красотка позировала в шикарном вечернем платье. Она повернулась спиной, показывая открытую часть тела. Как можно заметить, звезда не очень любит носить нижнее белье, зато собрала волосы в хвост, чтобы не мешали.
Напомним, чернобровая красотка из "Квартал 95" ошарашила смелым образом без белья.
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