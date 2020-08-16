Украинская певица, участница "Квартал 95" и "Женского квартала" Марта Адамчук впечатлила публику откровением и нежным видео

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, в котором читает стихи Лины Костенко и кружится перед камерой в весьма соблазнительном образе.

Марта предстала в брючном светлом костюме. Для большего эффекта девушка расстегнула пиджак, сверкнув формами в черном топике. Немного расстрепанная Адамчук со счастливой улыбкой "поиграла" на камеру, сопровидив ролик следующими строчками:

"спини мене спини і схамени

ще поки можу думати востаннє

ще поки можу але вже не можу

настала черга й на мою зорю

чи біля тебе душу відморожу

чи біля тебе полум’ям згорю"

"звук на полную 🖤 Спасибо за видео @dvorianetsanya За стихи @ lina_kostenko.ua", - подписала Марта кадры.

Пользователи поблагодарили артистку за увиденное: "будь завжди така счастлива))))"; "Як гарно😍".

Ранее мы сообщали, звезда "Квартал 95" Адамчук выложила в Инстаграм фото, на котором показала себя в темно-зеленом халатике. Марта покорила пикантным вырезом на груди, заставив поклонников затаить дыхание.

Красная помада и несколько изящных украшений дополнили роскошный лук.

"Вы говорите «Фотошоп, Фотошоп»... «Времена уже не те, потеряли естественность...» Даже Рафаэль рисовал автопортреты, изменяя себе нос, потому что он ему не нравился ..) так что .. испокон веков восприятия себя естественным было и является проблемой. И дело вовсе не в Фотошопе как таковом :) Доброе утро и сил нам всем видеть суть, а не форму", - подписала звезда фото.

Напомним, знойная красотка из "Квартал 95" сверкнула идеальным прессом в коротком топике.

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» покорили молодыми телами в платьях с декольте.

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