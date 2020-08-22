Вокалистка студии "Квартал 95" Марта Адамчук показалась в необычном национальном образе

Артистка ко Дню Независимости Украины опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" откровенное фото в народных традициях, передает Politeka.net.

Марта Адамчук сфотографировалась крупным планом с белым платком на голове, судя по всему, ничего кроме этой детали одежды на певице нет. Так видно, что она сняла бюстгальтер ради такого пикантного снимка. Марта приложила руку к лицу, продемонстрировав ярко-красный маникюр.

"Википедия пишет, что платок в Украине означал то ли статус женщины, то ли ее достаток... А для меня, например, - это воспоминание о детстве и мою бабушку. Надевая платок, кстати, я очень похожа на нее)", - отметила Марта Адамчук. - "Я обожаю украинские традиции. Моя страна, лично для меня, состоит из них. Спасибо тем людям, которые помогают сохранить, умножают и ценят наши традиции. С наступающими праздниками всех вас".

Ранее Марта Адамчук показалась фанатам в брючном светлом костюме. Эффектная и слегка растрепанная красотка расстегнула пиджак и посветила своими формами в черном топе. Вокалистка "поиграла" на камеру с улыбкой на устах.

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