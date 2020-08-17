Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартал 95" показала себя в необычном ракурсе и рассказала о природе

На фото Марта позировала в купальнике, стоя на берегу водоема. Адамчук решила оставить плечи открытыми, а на шее можно увидеть цепочку с кулоном. Волосы звезда решила собрать в хвост, чтобы не мешали. Красотка демонстрировала себя и водоем, вода которого прямо блестела на солнышке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Природа - истинная любовь", - подписала фотографию Марта.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Чудесная", "Красавица", "Йога на природе", "Гарнюня".

Сообщалось, что украинская певица Марта Адамчук впечатлила публику откровением и нежным видео.

Артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий ролик, в котором читает стихи Лины Костенко и кружится перед камерой в весьма соблазнительном образе.

Мы сообщали, что популярная певица, звезда "Квартал 95" Элина Мбани сверкнула точеной фигурой в красивом концертном платье.

Мбани была одета в синее платье с необычным вырезом вверху. Она засветила идеальную зону декольте. Как известно, красотка очень худая, поэтому ее ключицы и красивые тонки руки просто сводят поклонников с ума.

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