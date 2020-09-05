34-річна російська телеведуча Ольга Бузова кардинально змінила зовнішність

Тепер зірка "Дому-2" носить довге волосся. Дівчина нещодавно оновила свою зовнішність, змінивши коротке каре на довге волосся, наростивши собі пасма майже до талії. Видно, що новий образ дуже подобається самій Бузової, про що вона не перестає хвалитися, передає Politeka.net

На новому фото знаменитість розстебнула одяг і продемонструвала свої форми в короткому топіці, під який вирішила не надягати бюстгалтер. Треба відзначити, що груди у Бузової зовсім маленькі, як у дівчинки підлітка.

«Настрій п'ятничний ☺️🤗 так і хочеться пуститися в танок 💃 але завтра у мене не вихідний, а багато роботи 🧐, так виходить, що в суботу і неділю замість відпочинку ще більше справ 😁😋 ну нічого 🥳 буде і на нашій вулиці свято, а поки треба творити, щоб радувати Вас, мої хороші❤️.

А ви як проводите цей вечір? ",- запитала вона у своїх шанувальників.

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом телеведучої в коментарях. Її публікація всього за 12 годин набрала понад 200 тисяч лайків.

"Олечка ти шикарна😍❤️», «Така красуня😍 😍 😍 😍», «Ви круте дівчисько», «Приголомшлива😍"," Оля-красуня) найкраща, люблю! Красуня😍», - висловилися вони.

Раніше роздягнена Ольга продемонструвала, на думку користувачів, занадто худу фігуру, одягнувшись в чорний спортивний купальник. Бузова прикрила бюст гілками і посміхнулася в камеру, стоячи у воді трохи вище, ніж по коліно.

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