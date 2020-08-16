Известная российская телеведущая Ольга Бузова похвасталась интересным образом и рассказала о выступлении

На фото красотка позировала в золотом и частично серебрянном блестящем боди. Образ Бузова дополнила колготами из сеточки, а волосы собрала в высокий хвост. Ольга позировала перед занавесками и демонстрировала свой яркий макияж. Фото вышло очень эффектным и видно, что телеведущая готовится к выходу на сцену. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выхожу к Вам, мои люди. Даже не верится, что наша встреча сейчас произойдёт. Очень нервничаю... каждый раз, как в первый... будьте со мной каждую секунду", - написала Бузова.

Фанаты, включая Эрику Герцег, поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Разнеси там", "Эта ночь будет жаркая", "Какая богиня", "Как круто, когда работа вдохновляет. У меня тоже так", "Все будет хорошо", "Вернёшь хвост?", "Подписывайтесь", "Оля, выглядишь очень классно", "прям типа Джей Ло".

Мы сообщали, что известная российская телеведущая Ольга Бузова похвасталась очередным достижением в своей жизни.

У себя в Инстаграм артистка рассказала, что снялась для обложки модного журнала. Но обложка оказалась не простой, а в виде ролика. Певицу нарядили в черное классическое платье и сделали модную укладку. Она позировала на камеру, смеялась и была счастлива.

Напомним, бесстыдная Бузова сверкнула прелестями в мини-бикини, засветив самые сладкие места

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