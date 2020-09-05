34-летняя российская телеведущая Ольга Бузова кардинально сменила внешность

Теперь звезда «Дома-2» носит длинные волосы. Девушка недавно обновила свою внешность, сменив короткое каре на длинные волосы, нарастив себе пряди почти до талии. Видно, что новый образ очень нравится самой Бузовой, о чем она не перестает хвастаться, передает Politeka.net

На новом фото знаменитость расстегнула одежду и продемонстрировала свои формы в коротком топике, под который решила не надевать бюстгалтер. Надо отметить, что грудь у Бузовой совсем маленькая, как у девочки подростка.

«Настроение пятничное ☺️🤗 и так хочется пуститься в танцы 💃 но завтра у меня не выходной, а много работы 🧐, так получается, что в субботу и воскресенье вместо отдыха ещё больше дел 😁😋 ну ничего 🥳 будет и на нашей улице праздник, а пока надо творить, чтобы радовать Вас, мои хорошие❤️.

А вы как проводите этот вечер? «, - спросила она у своих поклонников.

Пользователи сети восхитились внешним видом телеведущей в комментариях. Ее публикация всего за 12 часов набрала свыше 200 тысяч лайков.

«Олечка ты шикарная😍❤️», «Такая красотка😍😍😍😍», «Вы крутая девчонка», «Потрясающая😍», «Оля-красотка)Самая лучша,люблю! Красавица😍», -высказались они.

Ранее раздетая Ольга продемонстрировала, по мнению пользователей, слишком тощую фигуру, облачившись в черный спортивный купальник. Бузова прикрыла бюст ветвями и улыбнулась в камеру, стоя в воде чуть выше, чем по колено.

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