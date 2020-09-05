Скандально відома російська актриса Христина Асмус у білосніжній піжамі з мереживом здивувала фото

Залишившись без Харламова, Христина продовжує привертати увагу до себе завдяки фото в своєму Instagram. Фан-акаунти артистки активно в свою чергу публікують кадри з Асмус, зроблені на зйомках нового проекту, в якому вона бере участь.

Христина знімається разом з Іваном Охлобистіним, як колись раніше (зірки вже були колегами на знімальному майданчику серіалу "Інтерни"). У той же час шанувальники їдко висміюють її розлучення, а сама зірка уникає будь-яких розпитувань з приводу її кар'єри та особистого життя.

Особисте фото Христини, зроблене раніше, також піддалося бурхливому обговоренню. На новому кадрі Асмус позувала в Білій піжамі з мереживами і притримуючи масивний келих з коктейлем в руках.

"Зростання-164. Вага-45. Розмір ноги-36. Колір волосся-натуральний ...це все про диван🤪 🤪 🤪», - написала Христина.

Ось як реагують фанати:

"Бомбічна😍 👍«,» пальці потворні«,» мізенець жах«," тепер зрозуміло чому вони розлучаються. Гарік побачив цей страшний Мізинець на нозі😖», "Хороший диван, треба брати", " Христина супер і ніжки у неї вище всяких похвал. Ті, хто тебе лають, негідні ці ніжки навіть цілувати», " для кого ви себе рекламуєте??)», «Ціну напиши найголовніше забула», «так, ноги жах, пальці-щупальця», " *ісю видно😂".

Розлучення актриси з Гаріком Харламовим стало однією з причин масового хейта зірки в соціальній мережі Instagram. Після зйомок фільму "Текст", де були присутні неоднозначні і відверті сцени з Христиною, шанувальники також почали масово засуджувати Асмус за провокативну і зухвалу поведінку.

Практично під кожним її постом користувачі Мережі засуджують зірку за Відверті фото, зухвалі висловлювання або висміювання свого ж поведінку. Асмус не реагує на критику, продовжуючи ділитися фото зі спальні, а також кадрами зі зйомок нового проекту.

Не так давно зірка також опублікувала кадр, на якому позувала в ліжку в одній яскраво-червоній ночнушке. Причому позувала блондинка поруч з тарілкою смачної і досить великої малини, на якій акцентувала увагу. Шанувальники ж почали писати, як актриса сумує за чоловіком і відповіли на питання зірки.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

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