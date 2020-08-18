Известная российская актриса Кристина Асмус поразила кадрами со съемок

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала сторис, в котором подробно рассказала, что делает на курорте. Как известно, Асмус принимает участие в съемках нового проекта. Именно для этого она уехала из Москвы на целый месяц.

Сторис получилось очень необычным, так как актриса была очень пошло и не свойственно для нее накрашена. У девушки были яркие зеленые тени и розовые губы.

«Вот такой прекрасный мейк сделали наши потрясающие девчонки-гримеры. Я по-прежнему в Геленджике, по-прежнему на съемках. По-прежнему я сплю по 3 часа, работаю – по 20. Надеюсь, что даже если не в этом месяце, то хотя бы в следующем я увижу море не только из окна своего номера. Но я не жалуюсь. Работа есть и слава Богу», - поделилась Асмус новостями с поклонниками.

Кроме этого, сегодня Асмус опубликовала в Инстаграм кадр из шуточной программы, которая определяет будущее человека. Кристине программа напророчила мужа философа, карьеру стриптизерши и старость в России.

«В принципе, всё сходится - профессия, возраст. С философом, я думаю, познакомлюсь в комментариях под этим постом. Хотя нет, под любым моим постом», - написала Асмус.

Поклонники бурно отреагировали на фото, оставив под ним массу комментариев. Анна Семенович не выдержала и лайкнула фото.

«3 детей, стриптизерша - прекрасное будущее», «Денег больше чем у Бузовой», «Вашей маме философ не нужен?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».

Как сообщала Politeka, Асмус намекнула на пикантные проблемы в спальне после разрыва с Харламовым: "Поэтому с тобой никто...".

Также Politeka писала, что Асмус ошеломила яркой внешностью на курорте, сеть кипит: «Вот что развод делает с людьми».