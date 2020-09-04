Популярна українська співачка Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в наряді без штанів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Люблю гуляти по Києву...Маріїнський, Андріївський, Ботсад...Люблю дивитися на світанки в Лаврі, а заходи на рідних Березняках...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в сукні і кофті, оголивши розкішні і довгі ноги. Особа при цьому знаменитість прикрила за допомогою окулярів, що викликало бурхливу реакцію з боку її шанувальників.

«Просто Богиня. Не впізнати, правда», «яка красива», «боже, ну красуня», «Вааау, яка красива і стильна Наталі», «Їй богу ви красуня - не впізнала б ніколи!!!», «Це ті знамениті ноги Могилевської ?», «крута», «неймовірно красива», «бомбезна», - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»

Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.

"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально», - написала Могилевська.

Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.

Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.

Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.

Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.