Популярна українська співачка Наталія Могилевська похвалилася розкішною фігурою в наряді без штанів
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Люблю гуляти по Києву...Маріїнський, Андріївський, Ботсад...Люблю дивитися на світанки в Лаврі, а заходи на рідних Березняках...» - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Могилевська позує в сукні і кофті, оголивши розкішні і довгі ноги. Особа при цьому знаменитість прикрила за допомогою окулярів, що викликало бурхливу реакцію з боку її шанувальників.
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«Просто Богиня. Не впізнати, правда», «яка красива», «боже, ну красуня», «Вааау, яка красива і стильна Наталі», «Їй богу ви красуня - не впізнала б ніколи!!!», «Це ті знамениті ноги Могилевської ?», «крута», «неймовірно красива», «бомбезна», - пишуть вони.
До цього повідомлялося, що Наталія Могилевська попросила в українців поради про те, як їй краще вести наступні випуски шоу «Танці з зірками»
Так, співачка вирішила дізнатися, якою мовою їй варто вести улюблене багатьма шоу.
"Друзі! Хочу звернутися до всіх з питанням. Як думаєте, мені варто продовжувати в проектах говорити російською або переходити поступово на українську? Але тоді ми розуміємо, що найближчим часом я буду звучати в ефірі не ідеально», - написала Могилевська.
Вона також поділилася фото, на якому позує на сцені «Танці з зірками» в розкішній леопардовій сукні.
Нагадавши, помолоділа Могилевська без сорому посвітила бюстом у вбранні з декольте.
Як повідомляла Politeka, помолоділа Могилевська запаморочила голову пікантним виглядом в гримерці.
Також Politeka писала, що Могилевська вбила наповал кадрами з Дорофєєвою, Джамалою і Поляковою.