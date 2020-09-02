Наталья Могилевская попросила у украинцев совета о том, как ей лучше вести следующие выпуски шоу «Танці з зірками»

Звезда поделилась новым постом с важным вопросом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, певица решила узнать, на каком языке ей стоит вести любимое многими шоу.

«Друзья! Хочу обратиться ко всем с вопросом. Как думаете, мне стоит продолжать в проектах говорить на русском или переходить постепенно на украинский? Но тогда мы понимаем, что ближайшее время я буду звучать в эфире не идеально», - написала Могилевская.

Она также поделилась фото, на котором позирует на сцене «Танці з зірками» в роскошном леопардовом платье.

Поклонники знаменитости тут же принялись отвечать на ее вопрос. Стоит отметить, что мнения комментаторов разделились, а некоторых вопрос звезды заметно разозлил.

«Говорить на украинском языке-это еще не показатель патриотизма. Во времена СССР мы все говорили на русском языке, ничего зазорного в этом не вижу. Говорите на том языке, на котором Вам комфортн», «Какой-то глупый вопрос. Жить в Украине. Быть украинской «звездочкой». Сниматься на украинском телевидении и говорить на русском? Почему таких вопросов не возникает например у немцев? или британцев», «Переходить на украинский, ну и что что не идеально! Конечно, нужно переходить на украинский. Он такой красивый и Вам идёт», - пишут люди.

Напомним, помолодевшая Могилевская без стыда посветила бюстом в наряде с декольте.

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