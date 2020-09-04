Ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра викликала фурор серед шанувальників, показавшись в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мій улюблений сік це апельсин з морквою", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Олівейра позує в помаранчевому спортивному костюмі, який ефектно підкреслював її і без того ідеальну зовнішність. При цьому топ, судячи з фото, був явно тісний для її значних форм, на що звернули увагу її шанувальники.

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My favorite juice is carrot+orange 🍊 @aloyoga 🍊 ad

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"Краща", " неймовірна. Дуже круто дивишся" « " фігура на мільйон. Можна дивитися вічно», «природна краса – найкраща", " розкішна Малятко. Обожнюю тебе", - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель з Victoria's Secret Жизель Олівейра засвітила пікантні місця в облягаючому топіку 

Красуня постійно хвалиться своєю красивою фігурою в Instagram, пише Politeka.net. так, модель всього кілька хвилин тому опублікувала нове спекотне фото. 

Жизель позувала в бузковому спортивному костюмі, обтягнув її шикарні форми. Топік з довгими рукавами відмінно сів на грудях зірки. Тканина обтягнула принади, які були без білизни. Топік внизу став "гармошкою" і, підстрибнувши, оголив струнку талію. 

Нагадавши, розкішна брюнетка з Victoria's Secret виставила напоказ самий ласий шматочок:"цей ракурс не приховує нічого".

Як повідомляла Politeka, пекуча брюнетка з Victoria's Secret подражнила апетитними булочками в штанях для йоги.

Також Politeka писала, що модель Victoria's Secret без білизни нагнулася, ледь не засвітивши свої "ягідки".