Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра засветила пикантные места в облегающем топике

Красотка постоянно хвастается своей красивой фигурой в Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, модель всего несколько минут назад опубликовала новое жаркое фото.

Жизель позировала в сиреневом спортивном костюме, обтянувшем ее шикарные формы. Топик с длинными рукавами отлично сел на груди звезды. Ткань обтянула прелести, которые были без белья. Топик внизу сделался "гармошкой" и, подпрыгнув, оголил стройную талию.

Упругий животик был идеальным, от него также никто не в силах будет оторваться.

Звезда примерила леггинсы и повертелась перед камерой. Лосины не только обтянули место чуть ниже талии, но и отлично выделили упругость пятой точки: "Вот шалунья".

Красотка всячески изгибалась, чтобы показать свои совершенства со всех ракурсов. При этом она закрывала глаза и на одном из кадров посмотрела в камеру.

Всего за пять минут пост собрал более 1500 лайков, и пока ни одного комментария.

Напомним, Жизель Оливейра позировала возле окна, делая селфи на вытянутой руке. Белый топик обтянул красивую грудь звезды. Игривая длина одежды позволила полюбоваться оголенными частями тела.

Тонкая талия, упругий животик - разве не достойны любования. Сразу видно, что модель много внимания уделяет спорту.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра надела белый корсет из легкой, полупрозрачной ткани. Наряд украшен нежными розовыми цветами, что делает образ модели еще более романтичным. В таком виде красотка наслаждалась солнечными лучами на балконе.

Напомним, роскошная брюнетка из Victoria’s Secret выставила напоказ самый лакомый кусочек: "этот ракурс не скрывает ничего".

Как сообщала Politeka, жгучая брюнетка из Victoria’s Secret подразнила аппетитными булочками в штанах для йоги.

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без белья нагнулась, едва не засветив свои "ягодки".