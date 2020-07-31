Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила фигурой в наряде для йоги
Популярная красотка поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм. На них Жизель позирует в простом, но от этого не менее соблазнительном образе. На модели короткий спортивный топик и черные штаны для йоги. Как и полагается такому наряду, штаны сделаны из тонкой ткани и сидят на красотке в обтяжку, подчеркивая ее подтянутую пятую точку.
На двух первых фотографиях Жизель позирует спиной к камере, позволяя зрителям во всех подробностях рассмотреть свои пышные формы. На третьем фото отчетливо видно, что модель позирует в максимально естественном образе без косметики на лице.
Поклонники красотки не могли пройти мимо таких фото и буквально засыпали ее комплиментами.
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До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов.
На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.
Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret изогнулась в наряде без белья ради горячих кадров.
Как сообщала Politeka, раскрепощенная брюнетка из Victoria’s Secret снялась без белья, прикрыв грудь руками: «Не торопитесь…».
Также Politeka писала, что жгучая модель Victoria’s Secret соблазнительно повыгибалась на камеру в шортиках: "Шикарная женщина".