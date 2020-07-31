Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила фигурой в наряде для йоги

Популярная красотка поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм. На них Жизель позирует в простом, но от этого не менее соблазнительном образе. На модели короткий спортивный топик и черные штаны для йоги. Как и полагается такому наряду, штаны сделаны из тонкой ткани и сидят на красотке в обтяжку, подчеркивая ее подтянутую пятую точку.

На двух первых фотографиях Жизель позирует спиной к камере, позволяя зрителям во всех подробностях рассмотреть свои пышные формы. На третьем фото отчетливо видно, что модель позирует в максимально естественном образе без косметики на лице.

Поклонники красотки не могли пройти мимо таких фото и буквально засыпали ее комплиментами.

До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов.

На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret изогнулась в наряде без белья ради горячих кадров.

Как сообщала Politeka, раскрепощенная брюнетка из Victoria’s Secret снялась без белья, прикрыв грудь руками: «Не торопитесь…».

Также Politeka писала, что жгучая модель Victoria’s Secret соблазнительно повыгибалась на камеру в шортиках: "Шикарная женщина".