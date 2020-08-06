Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра блеснула на камеру всем, что имеет

Разгоряченная красотка постоянно хвастается совершенными формами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Так, в одной из последних публикаций Жизель предстала в черном костюме.

Звезда позировала на балконе, засветив позади себя красивый закат.

Модель всячески изгибалась в костюме необычного кроя и демонстрировала самые красивые места.

На брюках в местах, где должны быть карманы, имеются вырезы, что придают образу откровенности. Пояс выделил стройную талию звезды.

В одном из кадров известная красотка встала во весь рост, тем самым показав свои длинные ножки.

Кроме того, модель пару раз наклонялась к камере, расстегнув молнию верхней одежды. В результате стало видно, что Жизель под ней совершенно обнаженная. Звезда едва удерживала грудь под черной тканью.

"Я буду скучать по этому 🥰", - написала Оливейра.

Всего за 15 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети по достоинству оценили красивые фото звезды и написали ей массу комплиментов.

"Какая лапочка", - написал один из комментаторов.

Напомним, Жизель Оливейра позировала в простой домашней обстановке, выставляя напоказ свое подтянутое тело в облегающем наряде для занятий йогой.

Модель предстала спиной к камере, поэтому зрители могут по полной насладиться ракурсом с видом на пятую точку.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра предстала без белья, прикрыв пикантные места рукой. Особой красоты снимку добавило то, что он был сделан в черно-белом стиле.

«Божественные изгибы», «это чертовски красиво», «милая», - написали пользователи сети.

Напомним, что яркая Жизель Оливейра поиграла красотой в неприличном костюме: "Спелая клубничка".

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра в мини-бикини пошалила на пляже: "Держите челюсти!".

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра разлеглась на полу ради пикантного фото.