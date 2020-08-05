Известная модель из Victoria’s Secret Жизель Оливейра покорила идеальной фигурой в смелом костюме для йоги
Красотка поделилась свежими фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото Оливейра позирует в простой домашней обстановке, выставляя напоказ свое подтянутое тело в облегающем наряде для занятий йогой. Ее голубой костюм состоит из топа с оригинальным декором в виде крупных дырок на спине и обтягивающих штанов.
Модель позирует спиной к камере, поэтому зрители могут по полной насладиться ракурсом, который позволяет красотке выставить свою аппетитную пятую точку в самом выгодном свете и не скрывает ничего.
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На втором фото Оливейра уселась прямо на подоконник, задумчиво глядя в сторону.
Поклонники знаменитой модели оставили под снимками множество восторженных отзывов, в которых по достоинству оценили красоту звезды.
Ранее мы писали, что Оливейра поделилась новыми фотографиями в своем Инстаграм. На них Жизель позирует в простом, но от этого не менее соблазнительном образе. На модели короткий спортивный топик и черные штаны для йоги. Как и полагается такому наряду, штаны сделаны из тонкой ткани и сидят на красотке в обтяжку, подчеркивая ее подтянутую пятую точку.
На фотографиях Жизель позирует спиной к камере, позволяя зрителям во всех подробностях рассмотреть свои пышные формы. Также на фото отчетливо видно, что модель позирует в максимально естественном образе без косметики на лице.
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