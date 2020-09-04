Відома українська актриса Ксенія Мішина, нова "Холостячка", показала, як відпочиває в п'ятницю

На фото Ксенія стояла на столі в гримерці серед дзеркал з лампами. Красуня спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальну фігуру. Дівчина була в білих чоботях, топі і лосинах, а волосся зібрала в хвіст, взявши його рукою і відтягнувши. Видно, що Мішина отримує задоволення від того, що відбувається. На другому фото красуня вже запалює з подружкою. Дівчата разом співають і танцюють, а Ксенія ще й взялася за голову партнерки, рухаючи її до себе. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Прошу, продовжуйте"

Повідомлялося, що відома українська актриса Ксенія Мішина показала ідеальну осінь.

На фото Ксенія позувала у футболці і штанях, стоячи на тлі стіни в переході і тримаючись за поручні. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру.

Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина показала себе і розповіла про побачення.

На фото Мішина показала себе в джинсах, кросівках і футболці чорного кольору. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама сиділа на сходинках. Образ доповнила Ксенія яскравим макіяжем і дивилася в об'єктив камери, поки її знімали.

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