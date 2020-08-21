Известная украинская актриса Ксения Мишина, звезда "Холостячки", показала себя в необычном образе и рассказала о проекте

На фото Мишина показала себя в гольфе телесного цвета, юбке и колготах. Красотка показалась, сидя на ступеньках. Волосы Ксения собрала в хвост, а в руках держала красную розу. Холостячка позировала в нескольких позах, радуя фанов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я подозревала, что то, что происходит сейчас изменит меня, но не думала, что настолько.

Большую часть своей жизни, мы размышляем и пытаемся все объяснить своим рациональным умом. Нам так важно все уложить в рамки и контролировать. Ведь нам кажется, что мы хорошо себя знаем. Со всех сторон мы слышим о том, как важно быть собой, но никто на самом деле не знает, как это. Быть собой, это что?", - написала Ксения.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау. Невероятно красивая", "Очаровательная", "Ждём-с Госпожу Холостячкину", "Какие правильные слова", "Просто волшебная", "Главное сделать шаг, чтобы потом не жалеть о не сделанном!", "Господи, вы божественна. Любви и счастья вам)", "Самая красивая холостячка Украины", "Надо было мне идти на шоу".

Напомним, соблазнительная "Холостячка" Мишина в коротком топе заинтриговала опасным увлечением

А еще Politeka писала, что эффектная "Холостячка" Мишина показала первые кадры со съемок шоу

Также Politeka сообщала, что эффектная «Холостячка» Мишина спустила платье, сразив ангельской красотой



