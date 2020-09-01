Стало известно, что ожидает курс доллара в первый месяц осени

Об этом пишет Сегодня.

Эксперты не сомневаются, что в сентябре гривна сможет укрепиться по отношению к доллару, и остановится на отметке в 26-27 грн/$.

По словам аналитика Вадима Бардася, от девальвации гривну останавливает Нацбанк.

"В частности, в Украине не наблюдается резкого роста денежной массы из-за увеличения объемов государственного долга, как это происходило в марте и мае, в период пика финансового кризиса, когда за месяц в денежный оборот попадало больше 45 млрд гривен. Кроме того, в поддержку национальной денежной единицы складывается и ситуация в глобальной экономике – в июле завершилось снижение стоимости зерновых, а восстановление на рынке металлов началось еще в апреле-мае текущего года. В частности, курс доллара продолжит снижаться, ожидается снижение стоимости американской валюты до 26-27 гривен", — озвучил свой валютный прогноз Бардась.

Другой аналитик Галина Хейло, в свою очередь, прогнозирует, что в первый месяц осени курс доллара может повыситься до 28 грн/$.

Более того, на курс доллара может серьезно повлиять пиковая выплата Украины по госдолгу для МВФ.

"Возможно незначительное повышение курса, которое может быть связано с сезонными изменения: подготовка и начало отопительного сезона, накапливание заказов на логистических складах, а также достаточно ли будет активная продажа валюты экспортерами, в том числе рост поступлений валютной выручки аграриям в период сбора основных экспортных культур. Стоит напомнить, что на курс может повлиять тот факт, что Украину ждет пиковая выплата по государственному долгу для МВФ, и она выпадает на сентябрь. Также Украина обязана выплатить 1,4 млрд долларов по еврооблигациям", — подчеркнула эксперт в общении с журналистами.

Стоит отметить, что сегодняшние валютные торги начнутся с серьезных скачков.

Так, курс доллара на межбанке начнет плавание с +8,6 грн, а евро - +16,16 грн.

Нацбанк, в свою очередь, на сегодня, 1 сентября, установил следующие курсы валют:

100 долларов – 2756,18 гривны;

100 евро – 3289,5 гривны.

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