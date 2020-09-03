Гривне будет не просто

Курс валют в Украине 3 сентября продолжит издеваться над гривной, которую буквально «втопчут в грязь»

Об том сообщает Politeka со ссылкой на прогноз национального регулятора.

Так, доллар начнет торги с нового грандиозного плюса: межбанк откроется с +3,79 гривны. К средине прошлого дня валюта поднялась до 2,92, а к концу дня продолжила набирать.

Евро же не сумеет поддержать общую тенденцию, опустившись на несколько позиций. Торги начнутся с -21,31 гривны.

Курс валют в Украине 3 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2764,28 гривны;

100 евро — 3279,96 гривны.

Также в Национальном банке прогнозируют, что российский рубль неожиданно подскочит. За десять из них придется отдать 3,7529 гривны. Дальше прогнозируется наоборот - падени.

До этого мы рассказывали, что эксперты не сомневаются, что в сентябре гривна сможет укрепиться по отношению к доллару, и остановится на отметке в 26-27 грн/$.

По словам аналитика Вадима Бардася, от девальвации гривну останавливает Нацбанк.

Другой аналитик Галина Хейло, в свою очередь, прогнозирует, что в первый месяц осени курс доллара может повыситься до 28 грн/$.

Напомним, НБУ нанес сокрушительный удар по доллару, курс валют резко изменился: что будет с гривной.

Как сообщала Politeka, гривна ударит по доллару и евро, Нацбанк одним махом изменил курс валют: к чему готовиться украинцам.

Также Politeka писала, что доллар и евро разлетелись в разные стороны, курс валют от НБУ снова удивит.