В НБУ рассказали, чего ждут от курса валюты до конца 2020 года

Замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий во время брифинга заверил украинцев, что значительных колебаний курса до конца этого года не ожидается. Если же будут ситуации, когда курс резко начнет расти, НБУ готов и будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

В финрегуляторе отметили, что НБУ и далее будет работать в режиме гибкого валютного курса. Устанавливать фиксированный курс валют в Нацбанке не планируют, так как считают, что гибкое курсообразование позволяет избежать накопления дисбалансов в экономике.

Однако, если на рынке возникнут серьезные колебания, НБУ будет принимать меры для их сглаживания.

Стоит отметить, что, по мнению финансовых аналитиков, сильного обесценивания украинской гривны до конца года ждать не стоит. Конечно, курс валют может резко изменится из-за политического кризиса или серьезных проблем, вызванных карантином. Однако, по мнению аналитиков, до конца 2020 года курс не опустится ниже 27-30 гривен за доллар.

Добавим, что осенью гривна традиционно теряет позиции после летнего укрепления, а примерно с февраля вновь укрепляется. Такие курсовые колебания наблюдаются из года в год.

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