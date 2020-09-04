Відома українська співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, показала себе в незвичному образі

На фото Зарицька позувала в домашньому халаті і без макіяжу. Волосся у Олександри були зібрані в хвіст, звисаючи на грудях. Красуня сиділа перед об'єктивом камери і показувала себе крупним планом. Зірка трохи повернула голову, демонструючи, що вона зовсім без макіяжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Де Сашка фарбується?",- написано питання під фото.

Після цього Олександра показала фарби, якими приводить себе в порядок.

Фанати нічого не написали під фото і не ставили лайки, але так і хочеться сказати: "сміливо"

Повідомлялося, що 28-річна українська співачка Олександра Зарицька, яка співає в групі KAZKA, приголомшила яскравою зовнішністю.

Зарицька сфотографувала себе крупним планом. Вона розпустила своє хвилясте волосся, яке спадало на плечі. На голові у співачки красувалася кепка. Її макіяж, як завжди, був дуже яскравим і казковим. Особливу увагу привернули вії зірки, які були нарощені незвичайним способом.

Ми писали, що солістка популярної української групи Kazka Олександра Зарицька блиснула неймовірною красою на червоній доріжці.

Так, Зарицька з командою прийшла на ювілейну програму Каті Осадчої, яка проходила в ботанічному саду Києва. На одному зі знімків дівчина позує разом зі своєю групою підтанцьовки, демонструючи жіночність і красу.

Нагадавши, фігуриста солістка KAZKA в космічній сукні показала, в чому жіноча сила

Також Politeka повідомляла, що пишногруда солістка KAZKA вийшла в поле в образі справжньої україночки

А ще Politeka писала, що з'явилися фото щасливої солістки KAZKA Саші Зарицької з весілля



