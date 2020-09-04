Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в непривычном образе

На фото Зарицкая позировала в домашнем халате и без макияжа. Волосы у Александры были собраны в хвост, свисая на груди. Красотка сидела перед объективом камеры и показывала себя крупным планом. Звезда немного повернула голову, демонстрируя, что она совсем без макияжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Где Сашка красится?", - написан вопрос под фото.

После этого Александра показала краски, которыми приводит себя в порядок.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Смело"

Сообщалось, что 28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, которая поет в группе KAZKA, ошеломила яркой внешностью.

Зарицкая сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи. На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.

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Так, Зарицкая с командой пришла на юбилейную программу Кати Осадчей, которая проходила в ботаническом саду Киева. На одном из снимков девушка позирует вместе со своей группой подтанцовки, демонстрируя женственность и красоту.

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