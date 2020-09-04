Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в непривычном образе
На фото Зарицкая позировала в домашнем халате и без макияжа. Волосы у Александры были собраны в хвост, свисая на груди. Красотка сидела перед объективом камеры и показывала себя крупным планом. Звезда немного повернула голову, демонстрируя, что она совсем без макияжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Где Сашка красится?", - написан вопрос под фото.
Подвыпившая блондинка из "Квартал 95" сверкнула красотой в огромном декольте: "Просто восторг!"
"От 200 гривен до 1500 гривен": украинцев обложили новыми поборами, за что теперь дерут деньги
MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."
Пышногрудая «невеста» Харламова в купальнике взбудоражила и видом, и признанием: «Жестко!»
После этого Александра показала краски, которыми приводит себя в порядок.
Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Смело"
Сообщалось, что 28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, которая поет в группе KAZKA, ошеломила яркой внешностью.
Зарицкая сфотографировала себя крупным планом. Она распустила свои волнистые волосы, которые спадали на плечи. На голове у певицы красовалась кепка. Ее макияж, как обычно, был очень ярким и сказочным. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.
Мы писали, что солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая сверкнула невероятной красотой на красной дорожке.
Так, Зарицкая с командой пришла на юбилейную программу Кати Осадчей, которая проходила в ботаническом саду Киева. На одном из снимков девушка позирует вместе со своей группой подтанцовки, демонстрируя женственность и красоту.
Напомним, фигуристая солистка KAZKA в космическом платье показала, в чем женская сила
Также Politeka сообщала, что пышногрудая солистка KAZKA вышла в поле в образе настоящей украиночки
А еще Politeka писала, что появились фото счастливой солистки KAZKA Саши Зарицкой со свадьбы