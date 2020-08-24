28-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, устроила фантастическую фотосессию

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в образе "щирої україночки" - в голубой вышиванке с синим орнаментом и с ярким венком на голове. Зарицкая приурочила пост ко Дню Независимости Украины.

На кадрах девушка удобно расположилась прямо на густой траве, утопая в зелени и полевых цветах - от этой картинки так и веет романтикой, молодостью и оптимизмом.

"Я живу в найкрутішій країні в світі!!!! Зі святом, друзі!!!! З днем незалежності!", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Вам дуже личить цей образ - ви така світла і ніжна в цій вишиванці👍 Зі святом)"

"Гарнюня❤️😍"

"Вишиванка! 😍 Квіти! 🌺 Ти втілення поезії! З днем незалежності!"

"Сочно и ярко. Слава Украине"

"Какие колоритные фото👍"

"🌺Боооже яка гарна Україночка!!!🌺 зі святом, Сашуля💋"

Ранее мы сообщали, похудевшая солистка KAZKA взбудоражила кадрами, на которых предстала в обтягивающем платье черного цвета. Рядом с ней стояли ее коллеги по группе, которые тоже были в темных нарядах.

«Песня смелых девушек», - подписала фото Александра.

Судя по описанию в профиле звезды, это кадры со съемок нового клипа, которые проходили в ОАЭ.

«Движение для женщин - это демонстрация чувств и силы. Согласны?», - отметила Зарицкая.

Фотографии фигуристой красотки собрали почти по 2 тысячи лайков. В комментариях ей написали массу приятных слов.

«Вау», «Вы крутые», «Как красиво», «Не жарко?», «Как же круто», «Супер», - пишут пользователи сети.

Напомним, фигуристая солистка KAZKA посветила формами между двумя красавцами

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