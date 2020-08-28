Солистка KAZKA Александра Зарицкая сверкнула роскошной фигурой в объемном платьице

Как передает Politeka.net, новый снимок красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Пышногрудая Зарицкая была одета в платье, принт которого напоминал космос или мазки краски на синем холсте. Девушка стояла спиной к камере, демонстрируя свои длинные волосы. Как известно, волосы женщины – это ее сила и богатство. Считается, что в длинных волосах собрана вся женская энергия.

«Котики, как будете проводить последние летние выходные? Собираю все силы вместе, скоро большие изменения и открытия», - подписала снимок звезда.

За час ее фото оценили около 1,5 тысячи человек. В комментариях Зарицкой оставили несколько комплиментов.

«Красотка», «Шикарная», «Супер», «Нежнятинка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Зарицкая удивила внешностью в розовом парике. Певица записала совместное видео вместе с известным украинским блогером, Егором Андрюшиным. Парочка решила экспериментировать с внешностью и снимать это на камеру. На кадрах можно увидеть Зарицкую без макияжа, так как в рамках видео ей делали макияж как у одной из k-pop исполнительниц. Как известно, направление k-pop сейчас очень популярно.

Напомним, что Александра Зарицкая посветила формами между двумя красавцами: в такую легко влюбиться.

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая вышла в поле в образе настоящей украиночки: "Какие колоритные...".

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая избавилась от белья и расстегнула рубашку ради пикантного фото: "На Адель похожа".