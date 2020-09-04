24-річна Анна, дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, продемонструвала пружні форми в зухвалому вбранні

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в коротенькій джинсовій спідниці, білій маєчці, рожевій сорочці і стильній кепці. Також на ній були сірі шльопанці бренду Balenciaga.

Анна позувала біля металевої альтанки серед дерев, на задньому плані виднілася вода.

Дівчина покрутилася у всіляких позах, щоб можна було розгледіти її струнку фігуру й апетитні округлості.

"Як ваш настрій цієї п'ятниці? І які плани?✨👼🏼🌸🧚🏼♀️🌞", - підписала фото донька Заворотнюк.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Шикарна, але навіщо надягати такі тапки" - "ну Баленсіага ж😂"

"Цього разу сфоткали, а не зняли на відео 😂 Анюта, ви просто шикарна 😍"

"Красива дочка, красивої мами ! 💕😉"

"Дуже класний образ😍 аж собі захотіла таку сорочку з кепкою😅"

"Ганнуся, ви чарівні як завжди😍 сподіваюся у вас шикарний настрій)))"

"Анюта, як вам йде рожевий колір.😊💕"

Раніше ми повідомляли, Анна приголомшила глибоким і чуттєвим образом в чорній сукні з пікантним декольте. Красуня позувала на балконі з задумливим і трохи засмученим виразом обличчя.

"Восени в повітрі витає якесь невловиме почуття натхнення🍂 🍁 це час підведення підсумків і в той же час очікування чогось нового 🦋 а у вас буває осінні натхнення?", - підписала кадри дочка зірки.

"У вас дуже гарні очі як у вашої мами 😍"; "на маму схожа на цих фото дуже 😍"; "добрий день Ань, фото просто клас, ти молодець 👏", - відреагували шанувальники.

Нагадавши, Заворотнюк зі зробленими губами і бровами вразила зовнішністю в повсякденному житті

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