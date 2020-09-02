Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая страдает от онкологических заболеваний, Анна, показала, как провела первый день лета

На фото красотка позировала в шикарном черном платье с большим декольте. Заворотнюк стояла на балконе, как можно заметить, без белья. Волосы девушка решила оставить распущенными. Анна стояла у оградки балкона и смотрела на большой город. Фото вышло завораживающим и немного тоскливым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как прошёл ваш первый день осени?

Кто тут у меня в первый раз в первый класс, рассказывайте? Или не в первый? кто в институт? Или может своих детишек уже проводили?", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сынок в первый класс пошел. Вы такая красотка", "Вы очень приятная!", "Анечка. вы сногсшибательная))) Первый день осени прошёл вполне себе отлично) Сама уже давно слава Богу закончила школу, но у многих знакомых пошли детки в первый класс) Хорошего и солнечного дня)))", "В Школе творится апокалипсис".

Сообщалось, что сын онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Майкл прервал молчание и показал редкие фотографии.

Парень отрастил волосы и нарядился в черные одежды. На одной из фото он попозировал с гитарой, а лицо спрятал за темными очками.

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