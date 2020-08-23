Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, Анна, продолжает примерять образ деловой женщины

24-летняя модель и начинающая актриса поделилась парой снимков из серии, сделанной на улицах Москвы после дождя, передает Politeka.net.

На кадрах, один из которых цветной, а второй – черно-белый, она позирует в белом плаще, шифоновом платке бежевого цвета, а образ дополняют солнцезащитные очки в крупной белой оправе.

«Такая деловая🤓👩🏼‍💻», – подписала публикацию девушка.

«Очень красивая 😻❤️Прекрасного дня вам❤️», «Твои фотографии как отдельный вид искусства ❤️😍», «Как идёт Вам ,Анечка ! 😍❤️ Сразу вспомнила маму Вашу в Коде апокалипсиса, там был схожий образ ! Очень элегантно, как француженка из фильмов тех времён ! 😍😍❤️», «Анют, ты очень красивая😻. Не могу оторвать глаз», «ты просто королева красоты 🥵❤🔥», «Красотка, самая самая😍❤️», «Оч классный образ и фото! 👏👏👏», «Такооой взгляд 😍❤️», – отмечают в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Анна ошарашила поклонников словами о начале нового пути.

«Если подумать, то осень для многих – это начало нового пути, кто-то первый раз в первый класс, кто-то в институт, кто-то возвращается из отпусков к работе. В целом, это время когда надо собраться с мыслями, чтобы идти вперёд и дальше», – написала она в соцсети.

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

Также Politeka писала о последней надежде на спасение Заворотнюк, отец Жанны Фриске не сдержался.