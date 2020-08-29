Дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна продолжает наступать на пятки своей звездной маме

Девушка активно ведет свою страницу в социальной сети Инстаграм, радуя подписчиков новыми фотографиями, советами и историями из жизни, передает Politeka.net.

Так, девушка, которая очень похожа на свою маму, рассказала фолловерам, как она умудряется всегда выглядеть так роскошно. И секрет здесь не только в том, что ей всего 24 года.

Девушка призналась, что никогда не любила тратить много времени на то, чтобы сделать красоту на лице, поэтому настоящим спасением стал для нее перманентный макияж. С его помощью Анна добилась идеальной формы бровей, улучшила контур губ и нанесла перманентный макияж на межресничное пространство.

Благодаря походу к мастеру девушка избавилась от необходимости постоянно пользоваться косметикой.

«Представляете, я просыпаюсь уже накрашеной👸🏼, при этом все выглядит невероятно естественно, и никто даже не верит в то, что у меня перманент на лице», – хвастается она.

Свой пост она дополнила снимками, на которых демонстрирует безупречную форму губ, а также точеную фигурку. На ней черные джинсы с высокой посадкой, которые облегают бедра и талию красотки, а также футболка, завязанная на узел и оголяющая плоский упругий живот.

Поклонники не пожалели для красавицы комплиментов.

«Ну какая же вы красивая , вся в Анастасию», «Красотка 🌹», «Безумно красивая 😍влюбилась 🤤», «Анюточка, вы прям сияете❤️ Какая вы красивая, очаровательная, просто Ангелочек наш😍 И спасибо за такой замечательный полезный пост👏 Отличного дня❤️❤️❤️», «Мой милый человек❤️», «Ну что за красотка, наглядеться невозможно 😍», – пишут восторженные фанаты.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна примерила на себя образ деловой леди и поделилась воспоминаниями о Париже.

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