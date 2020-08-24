Дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, похвасталась новым фото
24-летняя модель и начинающая актриса поделилась снимком, сделанным на природе передает Politeka.net со ссылкой на страницу девушки в «Инстаграм».
Анна Заворотнюк позирует на фоне цветущих кустов. Чтобы сфотографироваться с таком месте она выррала нежный девчачий образ.
Дочь актрисы позирует в тесном розовом топе и джинсовой мини-юбке. Волосы в одной стороны присобраны нежно-розовой заколкой.
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Красивое лицо подчеркнуто легким едва заметным макияжем.
В Сети осыпали девушку комплиментами. Также фолловеры отмечают, что она очень похожа на маму – Анастасию Заворотнюк, осебенно с такой укладкой волос.
«Хорошая и очень, вся в маму!!!!», «Как можно быть такой красоткой?», «Симпотяшка Ты Анечка ;))», «Невероятная», «Вы просто божественны», «С этой укладкой вы очень похожи на маму», «Анюта – красавица. Очень красивое и нежное фото», «Красотка», - пишут в комментариях.
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