24-летняя Анна, дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, продемонстрировала упругие формы в дерзком наряде

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в коротенькой джинсовой юбке, белой маечке, розовой рубашке и стильной кепке. Также на ней были серые шлепки бренда Balenciaga.

Анна позировала возле металлической беседки среди деревьев, на заднем плане виднелась вода.

Девушка покрутилась во всевозможных позах, чтобы можно было разглядеть ее стройную фигуру и аппетитные округлости.

"Как ваше настроение в эту пятницу? И какие планы?✨👼🏼🌸🧚🏼‍♀️🌞", - подписала фото дочка Заворотнюк.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Шикарная, но зачем надевать такие тапки" - "ну баленсиага же😂"

"В этот раз сфоткали, а не сняли на видео 😂 Анюта, вы просто шикарная 😍"

"Красивая дочка, красивой мамы ! 💕😉"

"Очень классный образ😍 аж себе захотела такую рубашку с кепкой😅"

"Анечка, вы прелестны как всегда😍 Надеюсь у вас шикарное настроение)))"

"Анюта, как Вам идёт розовый цвет.😊💕"

Ранее мы сообщали, Анна ошеломила глубоким и чувственным образом в черном платье с пикантным декольте. Красотка позировала на балконе с задумчивым и немного опечаленным выражением лица.

"Осенью в воздухе витает какое-то неуловимое чувство вдохновения🍂🍁 это время подведения итогов и в то же время ожидания чего-то нового🦋 а у вас бывает осенние вдохновение?", - подписала кадры дочь звезды.

"У вас очень красивые глаза как у вашей мамы 😍"; "На маму похожа на этих фото очень 😍"; "Добрый день Ань, фото просто класс, ты молодец 👏", - отреагировали поклонники.

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