22-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, подражнила публіку відвертим образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, похвалившись враженнями від участі в мюзиклі "Ритм", автором якого став Дмитро Монатік. До речі, в процесі були задіяні ще 12 українських артистів, крім Мішель.

Андраде постала на фото в рваному фіолетовому топі й чорних шкіряних штанях. Зухвала брюнетка повернулася до камери спиною, піднявши одне плече до підборіддя, і кинувши грайливий погляд в об'єктив. Її волосся при цьому було вологим через укладку.

"Ууу⚡️ я під враженням, досі! # РИТМ", - підписала кадр зірка.

Однією з перших пост прокоментувала прийомна дочка Потапа - Наташа Горова. Дівчина написала: "Боже!!!! Хто це такий гарний????❤️"

Інші не відстали від неї і також засипали співачку компліментами:

"Хорошааааа🔥"

"Лялечка 💕"

"Стиль виконання як в цій пісні дуже вам йде 😍 👏 "

"Мішель я тебе обожнюю 😍"

"Мішель волога як тропіки 😍"

"Так РИТМ це щось суперське!!! Просто бомба!"

"Фрагмент з Вами, Мішель, кращий з усього мюзиклу 👌 👌 👌 "

"Костюм у Брітні Спірс з кліпу. l m slave 4 U позичили 😄"

Раніше ми повідомляли, Мішель продемонструвала форми, стягнуті в корсет кольору молочного шоколаду. Зверху дівчина накинула рожевий піджак, який втім вишукано розпахнула.

"Ловлю літні промені ✨", - підписала кадри зірка.

"А куди поділася мила дівчинка? )))"; "Це найкрасивіша артистка України - точно!"; "Божечки😍"; " Мішелька, ти дуже офігенна, солоденька і красива! :)",- відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Мішель Андраде потрясла зовнішністю в новому образі, Потап оцінив: "Ох, яка нереальна".

Також Politeka писала, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: "Тепер я буду…».