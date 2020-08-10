От того нельзя оторвать глаза

Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде порадовала поклонников роскошными изгибами в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных снимках Андраде позирует в крохотном купальнике, демонстрируя аппетитные прелести в упругом белье. Дополняли образ красотки красивые браслеты на руках и кроссовки в руке. Несмотря на то, что она никак не подписала кадры, ее поклонники пришли в невероятный восторг.

«Богиня красоти очень красивая», «Мишелька, не дразни», «Не тормози, сникерсни», «Очень хочу», «принцесса. Слов нет», «Залипалово», «Какая красивая, в прочем как всегда», «магический кадр», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала себя в смелом образе

На фото красотка позирует в футболке. Звезда позировала довольно близко, поэтому другой одежды не видно было. Волосы Мишель оставила распущенными, а сама решила остаться без макияжа. Андраде показалась в этот раз на природе и можно заметить на фоне деревья.

"Воспоминания", - подписала фотографию Мишель.

Напомним, любимица Потапа Мишель Андраде вытянулась на солнышке в приспущенном топике

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