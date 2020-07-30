Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде похвасталась красотой в новом нежном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какая же крутая была поездка в Одессу! Поехали мы вместе с Наташей Горовой ❤️ И как обычно, у нас есть всего лишь один день, да! Но каким получился этот день..! Всего лишь пару часов на то, чтобы принять душ, покушать (обьязательно) и начать готовиться к мероприятию! На море, как вы поняли, времени не осталось😁 Но это не важно.. Ведь вечером мы пришли поддерживать прекрасную девушку, которая собрала вокруг себя невероятно красивых людей!» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Андраде сопровождала снимками в желтом платье, в котором элегантно позировала на камеру.

«Мы же девушки! Должны баловать себя!» — подчеркивается в тексте сообщения.

Обратим внимание, что поклонники Андраде обратили внимание на невероятную красоту кумира, засыпав певицу комплиментами.

«Вау, красотка», «Красотка и умничка, милая и трудолюбивая ! Удачи тебе во всех твоих делах и начинаниях», «опасная и красивая до невозможности», — пишут они.

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