Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, показала смелый образ

На фото красотка позирует в черной майке и с распущенными волосами. Девушка дополнила образ стильный мейкап в образе леопарда. Мишель на нескольких снимках продемонстрировала его всю красоту. Фото вышло очень интересным и стильным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А мы так полюбили наш леопардовый, что решили добавить в наш Сафари мейкап зебру. Какой думаете будет следующий?делитесь в комментариях", - написала Мишель.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ох какая нереальная", "Какой классный мейк", "Супер, наверное жираф", "Тигр", "Роковая", "Мишелька, вы невероятно красивая и приятная девушка", "Невероятно крутая - космическая Красотулька!!!", "Следующий панда", "Ну, лучшая же", "Булочка с корицей", "Это конечно всё круто, но лучше когда ты без макияжа".

Ранее мы сообщали, что 23-летняя украинская певица, подопечная рэпера Потапа, Мишель Андраде всколыхнула публику соблазнительным образом.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в крохотном черно-белом топе с прозрачными и кружевными вставками. Мишаль затянула волосы в высокий хвост и нанесла яркий макияж. Красотка повернулась к камере в полоборота, кинув дерзкий взгляд.

Напомним, любимица Потапа Мишель Андраде вытянулась на солнышке в приспущенном топике

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