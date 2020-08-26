22-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, обрадовала поклонников новым ярким образом и откровенными кадрами
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых козырнула молодостью и красотой в необычном кукольном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Мишель предстала в розовом пиджаке, который эффектно распахнула, засветив упругий бюст, обтянутый в корсет коричневого цвета. Яркий макияж с уклоном на глаза, высокий хвост и удачные серьги дополнили образ.
На другом кадре Андраде позировала практически во весь рост, продемонстрировав соблазнительную деталь: на красотке помимо длинного пиджака не было ни штанов, ни юбки.
"Ловлю летние лучи ✨", - подписала кадры звезда.
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Пользователи с восторгом откликнулись в комментариях, щедро наградив артистку комплиментами:
"Как же мы соскучились за концертами, ааа😍🎙️"
"а куда подевалась милая девочка? )))"
"Это самая красивая артистка Украины - точно!"
"Божечки😍"
"Мишелька, ты очень офигенная, сладенькая и красивая! :)"
"Боже мой😍 а глазки то красивые❤️"
"горячая штучка🔥"
"Барби наша💝"
"Какой мейк тебе не сделай... Все подходят...😻"
"Образ в стиле: Барби💝. Такой нежный и красивый макияж"
Ранее мы сообщали, Андраде впечатлила пышными формами в белом топе с разрезом на самом интересном месте. Девушка сидела на табурете, кинув игривый взгляд в камеру. Она сдавила руками упругие "мячики", будто специально акцентируя внимание на этой пикантной детали.
Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".
Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».