22-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, обрадовала поклонников новым ярким образом и откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых козырнула молодостью и красотой в необычном кукольном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Мишель предстала в розовом пиджаке, который эффектно распахнула, засветив упругий бюст, обтянутый в корсет коричневого цвета. Яркий макияж с уклоном на глаза, высокий хвост и удачные серьги дополнили образ.

На другом кадре Андраде позировала практически во весь рост, продемонстрировав соблазнительную деталь: на красотке помимо длинного пиджака не было ни штанов, ни юбки.

"Ловлю летние лучи ✨", - подписала кадры звезда.

Пользователи с восторгом откликнулись в комментариях, щедро наградив артистку комплиментами:

"Как же мы соскучились за концертами, ааа😍🎙️"

"а куда подевалась милая девочка? )))"

"Это самая красивая артистка Украины - точно!"

"Божечки😍"

"Мишелька, ты очень офигенная, сладенькая и красивая! :)"

"Боже мой😍 а глазки то красивые❤️"

"горячая штучка🔥"

"Барби наша💝"

"Какой мейк тебе не сделай... Все подходят...😻"

"Образ в стиле: Барби💝. Такой нежный и красивый макияж"

Ранее мы сообщали, Андраде впечатлила пышными формами в белом топе с разрезом на самом интересном месте. Девушка сидела на табурете, кинув игривый взгляд в камеру. Она сдавила руками упругие "мячики", будто специально акцентируя внимание на этой пикантной детали.

Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".

Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».