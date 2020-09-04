У Мережі обговорюють витівки сина Максима Галкіна і Алли Пугачової - Гаррі

Цього року Гаррі і Ліза Галкіни пішли в перший клас. Але в Інтернеті згадують їх Дошкільні забави. Так, на одному з фан-акаунтів з'явився кумедний ролик з ще дошкільником Гаррі. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

На відео шестирічний син гумориста спародіював Ігоря Ніколаєва і заспівав відомий хіт співака "Вип'ємо за любов".

Маленький Гаррі влаштував справжню виставу для своїх батьків: хлопчик зробив оригінальну зачіску, надів сонцезахисні окуляри і приклеїв вуса. У такому вигляді він дійсно нагадав зменшену копію екс-коханця Наташі корової Ігоря Ніколаєва.

"Вип'ємо за любов", - протяжно два рази заспівав Гаррі, а після засміявся. За кадром чути сміх Пугачової.

Потім Галкін-молодший зняв окуляри і запитав у рідних: «чи не дізналися що Гаріка?». Тут вже сміх не стримав сам Максим.

"Це щось", "Макс в мініатюрі", "татів заступник росте", "Боже, які ж вони талановиті!🙏 Дай Бог їм всього найкращого в житті!", "Молодець! Позитивний і дотепний мовляв. чол!", "Розумничка 👍талант в крові", "татова гордість❤️👏", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, розпатлана Пугачова відправила дітей в школу і пішла в рознос: "Кайфуємо!", кадри веселощів.

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