Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети делятся первыми впечатлениями от школы

Как передает Рoliteka.net, свежее видео Максим опубликовал у себя в Инстаграм.

На кадрах запечатлено, как радостные Гарри и Лиза резвятся перед дверями замка семейства в деревне Грязь.

Галкин их спрашивает о впечатлениях от школы.

«Нормально», - говорит новоиспеченный школьник.

«Просто норм», - добавила его сестричка.

«Довольны дети», - слышно за кадром голос Аллы Пугачевой.

Отметим, в этом году дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли в первый класс.

Для детей супруги выбрали частную подмосковную гимназию на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где они проживают.

Примадонна пришла на праздник 1 сентября в кожаном бомбере, короткой плиссированной юбке и конверсах. В таком наряде она сама выглядела, как школьница. Галкин же надел красную клетчатую рубашку и рваные джинсы.

Отметим, на празднике Пугачева даже пустила слезу.

Напомним, дочь-первоклассница Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».

Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…»

Также Politeka писала, что похудевшая Алла Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"