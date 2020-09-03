Российский шоумен Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дети делятся первыми впечатлениями от школы
Как передает Рoliteka.net, свежее видео Максим опубликовал у себя в Инстаграм.
На кадрах запечатлено, как радостные Гарри и Лиза резвятся перед дверями замка семейства в деревне Грязь.
Галкин их спрашивает о впечатлениях от школы.
«Нормально», - говорит новоиспеченный школьник.
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«Просто норм», - добавила его сестричка.
«Довольны дети», - слышно за кадром голос Аллы Пугачевой.
Отметим, в этом году дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой пошли в первый класс.
Для детей супруги выбрали частную подмосковную гимназию на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где они проживают.
Примадонна пришла на праздник 1 сентября в кожаном бомбере, короткой плиссированной юбке и конверсах. В таком наряде она сама выглядела, как школьница. Галкин же надел красную клетчатую рубашку и рваные джинсы.
Отметим, на празднике Пугачева даже пустила слезу.
Напомним, дочь-первоклассница Максима Галкина и Аллы Пугачевой восхитила сборами в школу, кадры облетели сеть: «Девочка с юмором».
Как сообщала Politeka, Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…»
Также Politeka писала, что похудевшая Алла Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри: "Первоклассная девушка"