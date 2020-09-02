Российский комик Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой дочка Лиза собирается в школу

Как передает Рoliteka.net, свежее видео Максим опубликовал у себя в Инстаграм. На видео Лиза Галкина в форме частной школы сидела за столом и завтракала хачапури. Судя по всему, она с отцом играла в какую-то игру и стала изображать скульптуру.

Галкин в привычной для себя манере пошутил, что это картина Серова «Девочка с хачапури», на что первоклассница Лиза отметила, что у Серова картина называется «Девочка с персиками». Добавим, что Галкина кокетничала, а на фоне был слышен голос и смех Аллы Пугачевой.

«Девочка с хачапури», - подписал видео счастливый отец.

За час видео с ребенком посмотрели почти 800 тысяч раз. В комментариях поклонники звездного семейства оставили ей массу приятных слов.

«Чудесная девочка!», «Лизонька, копия Аллы Борисовны, красавица и умница», «Такая артистка, вся в родителей))», «Какая милая, и красивая!», «Артистка», «Какая же умничка!У вас замечательные дети!», «Какая же она красавица», «Девочка с юмором. И сообразительна. Молодчинка», «Сладкая», «О хачапури это то что надо на завтрак 👌🏻приятного аппетита красотка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что раздетая Пугачева ошарашила взрослыми играми с Галкиным прямо в ванной: «Противно смотреть на эту…».

А еще Politeka писала, что Пугачева не сдержалась и прослезилась в объятьях Галкина, полное видео: «Дожить бы до тех времен, когда они…».

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