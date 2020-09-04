В Сети обсуждают шалости сына Максима Галкина и Аллы Пугачевой – Гарри

В этом году Гарри и Лиза Галкины пошли в первый класс. Но в Интернете вспоминают их дошкольные забавы. Так, на одном из фан-аккаунтов появился забавный ролик с еще дошкольником Гарри. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

На видео шестилетний сын юмориста спародировал Игоря Николаева и спел известный хит певца "Выпьем за любовь".

Маленький Гарри устроил настоящее представление для своих родителей: мальчик сделал оригинальную прическу, надел солнцезащитные очки и приклеил усы. В таком виде он действительно напомнил уменьшенную копию экс-любовника Наташи Коровой Игоря Николаева.

«Выпьем за любовь», — протяжно два раза спел Гарри, а после засмеялся. За кадром слышен смех Пугачевой.

Затем Галкин-младший снял очки и спросил у родных: «Не узнали что ли Гарика?». Тут уже смех не сдержал сам Максим.

«Это что-то», «Макс в миниатюре», «Папин заместитель растёт», «Боже, какие же они талантливые!🙏 Дай Бог им всего самого лучшего в жизни!», «Молодец! Позитивный и остроумный мол. чел!», «Умничка 👍талант в крови», «Папина гордость❤️👏», - пишут в комментариях.

Напомним, растрепанная Пугачева отправила детей в школу и пошла вразнос: "Кайфуем!", кадры веселья.

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