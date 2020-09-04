Відома модель Інна Горячковська показала себе в максимально сміливому образі

На фото красуня позувала в білій сукні з прозорим верхом. Можна побачити під нарядом мереживну білизну, а образ Інна доповнила стильним капелюхом. Дівчина стояла біля примірювальної і знімала себе на телефон в дзеркало. Образ вийшов досить сміливим і породив бурю компліментів у бік моделі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Супер пупер", "Моя дівчина мрії", "My dreamgirl", "Королева", "шалено красива", "Мамочка, все скінчено", "мила красива мадам Джі", "хороша картинка, виглядаєш красивою - мила", "Мама, забери мене", "Ангел".

Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз Інна Горячковська взяла участь у зйомках популярного шоу.

Дівчина опублікувала фото, на якому постала в дуже незвичайному вбранні. Інна позувала в довгій спідниці і чорній кофті з мереживами. Свій неосяжний бюст вона підкреслила мереживною тканиною, що візуально зробило його ще більше.

Ми писали, що українська 25-річна модель плюс-сайз Інна Горячковська виставила в камеру свій дев'ятий розмір бюста.

На одному з останніх знімків модель постала біля води в рятувальному жилеті. Принади настільки великі, що пристосування просто не застібалося.

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