Известная украинская модель с 9-м размером бюста Инна Горячковская показала себя и рассказала о красоте

На фото Инна позировала в черном костюме с огромным декольте. Красотка дополнила образ тапочками и надела затемненные очки. Горячковская волосы оставила распущенными, а в руках держала красную розу. Модель стояла на алее и немного отвела взгляд от объектива камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальных сетях, где она опубликовала пост..

"Если ты умна, то будешь и красива. Некрасивых нет. Кто-то красив как роза, кто-то как кактус", - написала красотка под снимком.

Многичесленные подписчики поставили почти 2 тысячи лайков и написали комплименты:

"Лучший цветок - это ты", "Вы прекрасна", "Вы великолепное чудо красоты. Супер красивая принцесса", "Сладкий ангел", "Безумно красивая", "Я люблю это сексуальное тело", "Хорошая картинка, ты выглядишь красиво", "Так мило и так жарко", "Такой красивый и милый стиль".

Мы сообщали, что известная модель с 9-м размером груди Инна Горячковская похвасталась отдыхом, порадовав фанатов пышными обьемами.







На кадрах девушка продемонстрировала себя в громадном купальнике, который не смог прикрыть пышную грудь Инны. Звезда трусила пышным бюстом в воде, хвастаясь фанатам размером.

Напомним, украинка с 9-м размером бюста в купальнике переплюнула даже Милу Кузнецову

А еще Politeka писала, что украинка с девятым размером выставила свою прелесть в лифчике

Также Politeka сообщала, что украинка с 9-м размером груди вывалила свою гордость в громадном декольте



