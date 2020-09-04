Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе і задала питання

На фото красуня позувала в червоній сукні без білизни. Зона декольте виявилася в наряді більш, ніж пристойною: шостий розмір грудей ледь вмістився. Волосся у дівчини були розпущені, а сама Олена дивилася в об'єктив камери. Омович сиділа на столі, а поруч можна побачити мобільник і сумочку. На інших кадрах зірка показала своє вбрання в різних ракурсах, як і свої головні достоїнства. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дуже красиве нове плаття. Сіло ідеально. Згодні?",- написала Олена.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Село ідеально, не те що місто", "чомусь, Але мені вас шкода.....", "У вас коли небудь буває не красиві фотки, чого ви скрізь ідеально виглядаєте"," шалено красива", " Красуня і просто збудлива. Ти просто дика кішка або тигриця. Ти бомба".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала себе і поставила важливе питання.

На фото Омович позувала в топі з зав'язками на мотузочках. Образ красуня доповнила короткою спідницею. Олена показувала своє обличчя, демонструючи свіжий макіяж. Також можна побачити величезну зону декольте, яка звертає сильно на себе увагу.

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